Rund 3000 Mitarbeiter von Daimler Truck sind am Mittwochvormittag vom Werksgelände aus zum Bürgerpark marschiert. Die Daimler-Beschäftigten sind einem Warnstreik-Aufruf der IG Metall gefolgt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine achtprozentige Lohnerhöhung von den Arbeitgebern. Im Bürgerpark gab es eine knapp einstündige Kundgebung. Durch den mehrere hundert Meter langen Zug in die Innenstadt kam es in Wörth zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.