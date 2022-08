Polizisten waren am Freitagmorgen mal wieder als Tierretter unterwegs: Gegen 7 Uhr hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei in Wörth mitgeteilt, dass ein Reh auf der Fahrbahn und im Grünstreifen der A65 umherlaufen würde. Die Beamten eilten hin und hielten den Verkehr an. Dieser „Aufforderung zum Stehenbleiben“ sei das Reh aber nicht nachgekommen und wollte demnach flüchten. Das konnte „nach kurzer Verfolgung von dem für Tierverfolgungen ausgebildeten Polizeibeamten unterbunden werden“, teilt die Polizei mit. „Das Reh ergab sich der polizeilichen Übermacht und lies sich im Anschluss unverletzt von den Polizeikräften wieder hinter einen Wildschutzzaun tragen. Dankbar blickte es mit seinen Rehaugen nochmals zu den Beamten zurück, bevor es weiter in den Wald sprang.“