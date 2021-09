Pandemiebedingt konnte die SG Stern lange nicht zeigen, was in ihr steckt: Mehr als 2300 Mitglieder in 29 Sparten hat die Sportgemeinschaft, die zu einer von insgesamt 35 Sportgemeinschaften deutschlandweit gehört. Verbunden über den Dachverein, der SG Stern Deutschland, und getragen von dem Gedanken: #VereintInBewegung blieben die Mitglieder, die Ehrenamtlichen sowie auch die Hauptamtlichen, stets aktiv. Das Angebot ist breitgefächert: Vom klassischen Badminton über den Radsport bis hin zu E-Sports ist alles dabei. Obendrein gibt es immer wieder besondere Angebote wie Bubblesoccer, Wintersport-Ausfahrten oder Motorrad-Sicherheitstrainings. Was den Sportverein ausmacht, kann von Montag bis Freitag, 13. bis 17. September, ohne Anmeldung und kostenfrei, per Teilnahme an der SG-Stern-Convention, ausprobiert werden. Sowohl kostenfreie Fitness-Kurse wie Aroha und Pilates als auch Impulsvorträge zu Themen wie Ernährung und Wettkampfvorbereitung sowie Workshops zum Beispiel über die Themen Regeneration, Sport und Schwangerschaft. Wer sich am Mittwoch, 15. September, um 17.30 Uhr auf die Socken zum Sport- und Freizeitcenter Bornheim macht, kann sich eventuell ein Paar SG-Stern-Socken sichern.

www.sgstern.de