Mit Jochen Ricklefs gibt es nun einen fünften Bewerber für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lingenfeld.

Der 51-jährige Ortsbürgermeister von Freisbach tritt als parteiloser und unabhängiger Kandidat zur Wahl am 7. März 2027 an.

Für den Fall eines Wahlsiegs nennt Ricklefs als Ziel „eine sachbezogene, transparente Verwaltungspolitik, die die Interessen aller sechs Ortsgemeinden – Freisbach, Lingenfeld, Lustadt, Schwegenheim, Weingarten und Westheim – gleichermaßen vertritt“. Durch „besonnenes Krisenmanagement, offene Kommunikation und die Einleitung wegweisender Projekte“ – wie der Dorfmoderation und modernen Konzepten zur Dorfentwicklung – hat er nach eigenen Angaben bewiesen, dass er „kommunale Herausforderungen pragmatisch und lösungsorientiert bewältigen“ kann. Ricklefs wurde im November 2023 zum Ortsbürgermeister gewählt. Er übernahm das Amt in einer bundesweit beachteten, schwierigen Phase, nachdem zuvor sein Amtsvorgänger und der Gemeinderat geschlossen zurückgetreten waren.

„Wirkung zeigen“ lautet sein Leitmotiv, schreibt Ricklefs in einer Pressemitteilung und möchte demnach „die Handlungsfähigkeit von Politik und Verwaltung“ in den Mittelpunkt seiner Kandidatur stellen. Denn viele Menschen seien von der aktuellen Politik frustriert und flüchteten sich aus Enttäuschung in den Protest. „Das müssen und können wir ändern“, so Ricklefs, der als Coach bei einer großen genossenschaftlichen Versicherung angestellt ist. Parallel zu seiner am Mittwoch angekündigten Kandidatur möchte der studierte Betriebswirtschaftler seine digitale Präsenz steigern und in den nächsten Wochen unter der Internetadresse www.jochenricklefs.de eine zentrale Anlaufstelle schaffen. Als Hobbys nennt der verheiratete Familienvater wandern, Gartenarbeit, Familie und Geschichte.

Nach Steven Köhler (CDU, Schwegenheim), Ulli Baumann (AfD, Germersheim), Markus Kropfreiter (SPD, Lingenfeld) und Andreas Weber (FWG, Schwegenheim) hat nun auch Ricklefs seinen Hut in den Ring geworfen, steht nun ebenfalls im Wahlkampf um die Nachfolge des nicht mehr kandidierenden Amtsinhabers Frank Leibeck (SPD).