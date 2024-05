Dieter Weinhardt ist am Vatertag auf dem Heimweg von seinem eigenen Bienenvolk. Er kommt am Karl-Josef-Stöffler-Platz vorbei und erlebt eine Überraschung. Die dort seit vielen Jahren stehende Reiterfigur hatte Besuch bekommen: Ein starker Bienenschwarm mit Königin hatte sich auf dem Reiter niedergelassen. Weinhardt rief sofort einen befreundeten Fachmann an, der auch ein eigenes Bienenvolk besitzt. „Für mich wäre die Arbeit zu langwierig gewesen, diesen Schwarm zu entfernen“, sagt Weinhardt. Sein Bekannter besitzt einen Handstaubsauger mit geringer Saugkraft und eine Kiste, die er mit einem 3D-Drucker hergestellt hat. Der Bienenexperte war schnell zur Stelle und innerhalb von fünf Minuten war das tausendköpfige Bienenvolk mit Königin in der Kiste. Der Hobby-Imker brachte es dann in eine neue Behausung bei seinen Bienenvölkern.