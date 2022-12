Eine größere Personengruppe hat am Sonntag, 11. Dezember, gegen 0.50 Uhr die Lichtsäule an der Einfahrt der Bienwaldhalle herausgerissen und zerstört. Dadurch sei ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro entstanden, schreibt die Verbandsgemeindeverwaltung Kandel jetzt in einer Mitteilung. In der Anzeige bei der Polizei Wörth ist von acht Tätern die Rede. Diese seien auf Videoaufnahmen zu sehen, allerdings ohne erkennbare Gesichter.

Die Stadt Kandel hat eine Belohnung von 500 Euro für die Aufklärung des Sachschadens ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel, Telefon 07275 960100 oder mit der Polizei Wörth, 07271 92210, in Verbindung zu setzen.