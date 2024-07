Fast hätten die Kinderferienwochen im Kandeler Jugendzentrum ausfallen müssen. Spätfolgen eines Einbruchs vom Frühjahr hatten kurzfristig umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig gemacht. Aber nun sei man gerade noch rechtzeitig fertig geworden, sagt Bürgermeister Michael Gaudier (CDU).

Schon am letzten Märzwochenende waren Unbekannte in das Jugendzentrum eingebrochen. Dabei sei ein Schaden „im unteren vierstelligen Bereich“ entstanden, hieß es damals in der Polizeimeldung. Tatsächlich habe es sich um Vandalismus gehandelt, sagt Gaudier. Unter anderem seien alle Wasserhähne aufgedreht worden. An manchen Stellen sei das Wasser auch eher versteckt weiter gelaufen. Schließlich habe sich das Wasser die Wände hochgezogen, den Fußboden zerstört.

Man habe auch die gesamte Einrichtung wegen des Wasserschadens entsorgen müssen, so der Bürgermeister. Bei den Arbeiten seien dann Altlasten entdeckt worden. Nun habe das Jugendzentrum unter anderem einen neuen Fußboden erhalten, Fenster und Heizungsrohre seien erneuert worden.

Dafür habe man Haushaltsreste verwenden können, so Gaudier. Die gute Nachricht laute nun: Die Versicherung hat alles gezahlt. Und das Ferienprogramm kann kommen.