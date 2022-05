Die pure Lust an der Zerstörung trieb am vergangenen Wochenende offenbar Jugendliche dazu, im Schulhof und an der Klingbachbrücke in Hördt erhebliche Sachschäden zu verursachen. Dabei wurde nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung die Einfassung der Brücke am Forsthaus, die schon einmal Ziel von Vandalismus gewesen war und für weit über 1000 Euro repariert werden musste, erneut zerstört. Diese Zerstörungswut geht zulasten der Allgemeinheit. Daher hat die Ortsgemeinde Anzeige erstattet und für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Hinweise werden vertraulich behandelt und können an Polizei, Ordnungsamt, Ortsbürgermeister Max Frey oder die Beigeordneten Hans-Peter Schmitt oder Thorsten S. Verlohner gemeldet werden.