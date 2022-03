[Aktualisierung 18.35 Uhr] Nach einem Unfall auf der Südtangente in Karlsruhe am frühen Montagmorgen reichte der Stau über die Rheinbrücke weit in die Pfalz hinein und sorgte in der Südpfalz für Verkehrsbehinderungen.

Nun gibt es nähere Informationen zu dem Unfall, der diese Staus verursacht hat. Ein 56 Jahre alter Autofahrer hatte laut Polizeipräsidium Karlsruhe am Montagmorgen auf der Bundesstraße 10 verbotenerweise sein Fahrzeug gewendet. Nach bisherigem Sachstand fuhr der Unfallverursacher gegen 5.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der B 10 in Richtung Karlsruhe. Kurz vor der Ausfahrt Honsellstraße wendete er aus bislang unbekannter Ursache sein Fahrzeug nach links. In der Folge kollidierte der nachfolgende 53-jährige Tiguan-Fahrer mit dem bereits gewendeten Pkw. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher sowie der 53-jährige Tiguan-Fahrer schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug des 34-Jährigen war zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzt. Davon wurde ein 51-jähriger Mitfahrer leicht verletzt, auch er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste der mittlere und linke Fahrstreifen bis 10 Uhr gesperrt bleiben. Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr staute sich über Rheinbrücke und Wörther Kreuz noch weiter in die Pfalz. Die Auswirkungen waren noch den ganzen Vormittag auf der A65 bis zur Auffahrt Kandel-Mitte und auf der B9 zu spüren, so ein Sprecher der Polizei Wörth. „Es gab Chaos in den umliegenden Straßen“, unter anderem in Wörth, Maximiliansau und Jockgrim. Die Ursache: „Alle haben sich auf ihr Navi verlassen“ , diese Fahrer hätten dann noch länger gebraucht, als wenn sie sich in den Stau gestellt hätten.

Derzeit ist es nicht möglich, sich über die Webcam über die Verkehrslage am Wörther Kreuz zu informieren. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und etwaigen Truppenbewegungen auf den Autobahnen wurden bundesweit die Webcams auf den Autobahnen ausgeschaltet.