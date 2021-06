Zu gleich mehreren Einsätzen wegen des Unwetters wurde die Speyerer Feuerwehr am Freitagnachmittag gerufen. Wie Pressesprecher Thomas Tremmel mitteilte, mussten die Einsatzkräfte bis 17 Uhr fünfmal ausrücken. „Gravierendes“ sei jedoch nicht dabei gewesen. „Bisher ist noch alles entspannt“, so Tremmel. In der Domstadt fiel zeitweise Hagel, der Verkehr in der Wormser Landstraße und der Auestraße kam nur langsam voran. Im Speyerer Umland mussten die Feuerwehren dagegen nicht ausrücken. „Alles ruhig“, vermeldeten die Wehrleiter der Verbandsgemeinden Lingenfeld, Römerberg-Dudenhofen und Rheinauen am späten Freitagnachmittag.