Seit über anderthalb Jahrzehnten ist die Partnerschaft mit der Stadt Drezdenko zum Erliegen gekommen. Wegen des Krieges in der Ukraine und der aktuellen Flüchtlingssituation hat Bürgermeister Dennis Nitsche Kontakt zu seiner Amtskollegin Karolina Piotrowska aufgenommen.

Informationen über die dortige aktuelle Situation und die Unterstützung durch die Stadt Wörth standen im Mittelpunkt der Kontaktaufnahme. Auch wenn es lange Zeit keinen Kontakt gab, „gebietet es die Menschlichkeit, in der Not miteinander solidarisch zu sein“, sagt Nitsche. Seine Amtskollegin habe sich „sehr über meine Kontaktaufnahme gefreut und das Unterstützungsangebot sehr gerne angenommen“. Die hiesige Stadtverwaltung habe eine Liste mit Gütern erhalten, die von der Stadtverwaltung in Drezdenko dringend benötigt werden, „um den Flüchtlingen vor Ort helfen zu können“, so Nitsche weiter. Es handelt sich bei den über 500 Flüchtlingen in Drezdenko vor allem um Frauen und Kinder, denen es an Kleidung, Hygieneprodukten, Medikamenten, haltbarer Nahrung und vielem anderem mangelt. Auch Feldbetten sowie Wäschetrockner zur schnellen Trocknung der wenigen vorhandenen Kleidung werden dringend benötigt. In Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat wird die Stadt die Güter zur Verfügung stellen. Die Stadtverwaltung arbeite bereits auf Hochtouren an der Zusammenstellung der Hilfsgüter.

Die Lieferung wurde durch die in der Stadt Wörth ansässige Spedition Nuss zugesagt. Nitsche freut es, wie „gut der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit hier in unserer Stadt in dieser schwierigen Zeit funktioniert“. Zur Finanzierung der Güter, die bereits in wenigen Tagen nach Drezdenko geliefert werden sollen, bittet Bürgermeister Nitsche die Bevölkerung um Spenden. Durch die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Drezdenko „können wir sicherstellen, dass die Güter an der richtigen Stelle ankommen und eine sinnvolle und geordnete Verteilung an Flüchtlinge erfolgt“, so der Bürgermeister. Er bittet die Bürgerinnen und Bürger um Geldspenden für die Hilfsaktion. „Lassen Sie uns mit diesem Akt der Menschlichkeit zugleich die Partnerschaft mit der Stadt Drezdenko wieder beleben“, so Nitsche abschließend.

Info

Spendenkonto: Stadtkasse Wörth am Rhein, Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE11548500100008003337; BIC: SOLADES1SUW; Verwendungszweck: Spende Drezdenko.