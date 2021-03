Am Montag kam es gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Luitpoldstraße in Kandel. Eine 56-jährige Autofahrerin befuhr die Straße in Richtung Juststraße. An der Einmündung zur Robert-Koch-Straße wurde der Fahrerin die Vorfahrt von dem Fahrer eines dunklen Wagens genommen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten fuhren laut Polizeibericht jedoch zunächst weiter und die 56-Jährige stellte erst am Abend einen Schaden an ihrem Wagen fest. Gesucht wird nun der zweite Unfallbeteiligte oder Zeugen, die den Unfall bemerkt haben. Hinweise an die Polizei, 07271 9221-0