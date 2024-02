Sachschaden an zwei Autos, starke Kopfschmerzen und ein beschlagnahmter Führerschein sind das Ergebnis einer Unfallflucht am Mittwochabend. Gegen 17.50 Uhr wurde der Dienststelle in Wörth eine Verkehrsunfallflucht in der Eisenbahnstraße gemeldet. Durch den Unfall wurde der Wagen der Anzeigenerstatterin Sachschäden an der Front beschädigt, zudem wurde die Frau leicht verletzt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die geflüchtete Fahrerin laut Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der 69-Jährigen bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Zudem konnten frische Unfallschäden an ihrem Pkw entdeckt werden. Die Beschuldigte wurde auf die Dienststelle mitgenommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die 69-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren, außerdem droht ihr der Entzug der Fahrerlaubnis. Zudem wurde die zuständige Führerscheinbehörde in Kenntnis gesetzt, welche laut Polizei weitere Maßnahmen treffen kann.