Zu einem Unfall mit Flucht kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Robert-Koch-Straße in Kandel. Ein laut Polizeibericht ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparktes Fahrzeug, ein brauner VW Golf Variant, wurde dabei vermutlich beim Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher des Schadens ist bis dato nicht bekannt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.