Dienstagnacht gegen 3 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Haynaer Straße in Erlenbach bei Kandel gemeldet. Eine Zeugin war durch einen lauten Knall geweckt worden. Wie sich herausstellte, war ein Mercedesfahrer auf gerader Strecke auf ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Fahrzeug gefahren und hatte dieses vorne rechts erheblich beschädigt. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde dabei erheblich beschädigt. Nichtsdestotrotz setzte er laut Polizeibericht seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Am Morgen meldete sich ein weiterer Zeuge, welcher einen stark beschädigten Mercedes auf seinem Gelände vorgefunden hatte. Der verantwortliche 24-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Germersheim konnte ermittelt und vernommen werden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Ein Führerscheinentzug steht im Raum. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro.