Zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Motorrad und ein Traktor beteiligt waren, ist es am Freitag, 9. August, gegen 14.40 Uhr auf der B35 in Germersheim gekommen. Dabei fuhr laut Mitteilung der Polizei der Motorradfahrer auf den Hinterreifen des Traktors auf, weil er den geforderten Mindestabstand nicht eingehalten hat. Glücklicherweise zog er sich beim Sturz nur leichte Verletzungen zu. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.