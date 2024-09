Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer wollte gegen 23.40 Uhr mit seinem Gefährt bei Kandel-Mitte in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf die A65 auffahren. Dabei übersah er einen Wagen, der sich bereits auf der rechten Fahrspur der A65 befand. Der Lkw streifte das Auto, sodass dieses ins Schleudern kam und mehrfach in der rechten Leitplanke einschlug. Bei dem Unfall wurden der 26-jährige Autofahrer und der Lasterfahrer leicht verletzt. Die A65 musste für ungefähr vier Stunden in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.