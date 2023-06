Eine neue Güterzug-Trasse wird im Kreis Germersheim nicht gebaut. Das ist eine ganz schlechte Nachricht vor allem für einen Nachbarn.

Eine Güterzugtrasse entlang der B9 durch den Kreis Germersheim: Sie hätte unser vertrautes Bild der Landschaft am Rhein nicht nur verändert, sondern zerstört. Als Mitglieder einer Gesellschaft, die nicht bereit oder fähig ist, das Transportvolumen zu senken, hätten wir auch damit leben müssen. Und können.

So wie jetzt die Karlsruher damit leben müssen, dass die künftige zweigleisige Güterzug-Trasse auf jeden Fall durch die Stadt führen wird: entweder in einem Tunnel oder oberirdisch entlang der Südtangente bis zum Hauptbahnhof. Die Baustellen-Stadt Karlsruhe wird so bald nicht zur Ruhe kommen.