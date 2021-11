Einen mysteriösen Sachverhalt versuchen Polizisten aufzuklären: Ein junger Mann teilte mit, dass er seinen weißen 5er-BMW am Sonntag um 16 Uhr in der Röntgenstraße in Kandel geparkt habe. Als er Montagsmorgens um 7 Uhr zurückgekommen sei, stand es verändert in der Parklücke. Nachweislich dürften circa 80 Kilometer damit zurückgelegt worden sein, teilt die Polizei mit. Aus dem Innern wurden persönliche Gegenstände, die später im Ortsbereich Steinweiler aufgefunden wurden, entwendet. Die Polizei wertet derzeit Spuren aus. Der unbekannte Nutzer soll den BMW mit einem Zweitschlüssel gestartet haben, der im Auto lag.