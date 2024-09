Am vergangenen Mittwoch, 4. September, wurden zwischen 0 und 4 Uhr in Wörth in der Burgstraße zwei Autos mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird laut Polizeibericht auf 6000 Euro geschätzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.