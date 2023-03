Mehrere Anwohner in Knittelsheim haben sich am Dienstag besorgt bei der Polizei gemeldet. Der Hintergrund war stets der gleiche: Eine ältere Frau habe geklingelt, auf der Straße habe ein älterer Mann gewartet, bei den beiden handele es sich mutmaßlich um Bettler.

Die Hinweise seien vermehrt aus der Ludwigsstraße gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei Germersheim auf Anfrage. Polizeibeamte seien daraufhin nach Knittelsheim gefahren und hätten die genannten Personen vor Ort angetroffen. Man habe die beiden überprüft und einen Platzverweis erteilt. Außerdem sei die Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim informiert worden.

In den sozialen Netzwerken wurde die Sorge laut, dass das Klingeln an der Tür eine Masche sein könnte, um Häuser für einen späteren Einbruch auszuspionieren. „Das wäre eher untypisch, aber man kann es nicht ausschließen“, heißt es dazu von der Polizei. Der Tipp laute aber in jedem Fall: „Auf kein Gespräch einlassen.“ Wer sich nach einer solchen Begegnung unsicher fühle, solle besser bei der Polizei nachfragen.