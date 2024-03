Der Stromverteilerkasten an der Einmündung Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Dorschbergstraße in der Nähe des Europagymnasiums in Wörth wurde zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt und umgeworfen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Probleme mit der Stromversorgung gab es der Polizei zufolge nicht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter piwoerth@polizei.rlp.de oder 07271 92210 bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.