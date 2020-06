Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Firma im Bereich der Waldstraße eingebrochen. Ob sie dabei etwas gestohlen haben, ist laut Polizei noch unklar. Die Täter brachen demnach zunächst eine verschlossene Tür zur Lagerhalle auf und gelangten hierdurch in die Räume. In der Halle werden Befeuerungsprodukte gelagert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei wenden.