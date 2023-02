Je kürzer und einfacher der Weg, desto komfortabler wird die entsprechende Bahnfahrt empfunden. Am Bahnhof Germersheim hat sich etwas getan – wenn auch erst einmal nur am Wochenende.

Am Wochenende sind am Bahnhof Germersheim fahrgast-freundliche, also bahnsteiggleiche Umstiege von der Stadtbahn S51 (gelbe Wagen) auf die Rhein-Neckar-S-Bahnen S3 und S4 (rote Wagen) eingerichtet worden. Darüber informierte kürzlich die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Umstellung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) und der Deutschen Bahn AG (DB-Netz AG und Verkehrsunternehmen DB Regio AG).

Im Taktverkehr kommt die Stadtbahn S51 zur Minute 7 am Gleis 3 des Germersheimer Bahnhofs an. Die Weiterfahrt mit der RN-S-Bahn in Richtung Ludwigshafen erfolgt zur Minute 12 an Gleis 2. In umgekehrter Richtung kommt die S-Bahn zur Minute 45 am Germersheimer Bahnhof an Gleis 2 an. Weiter geht es dann in Hauptrichtung Wörth mit der Stadtbahn S51 zur Minute 50 an Gleis 3. Es bestehen also in beide Fahrtrichtungen bahnsteiggleiche 5-Minuten-Umstiege. Durch den kurzen Weg über den Bahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3 rücken dann der Kreisverwaltung zufolge gegebenenfalls auftretende Verspätungen in den Hintergrund.

Umstiege Gleis 5

„Auch solche Details gehören als Komfortverbesserungen zu einem funktionierenden ÖPNV“, sagt Landrat Fritz Brechtel und hofft, dass das „zur Zufriedenheit unserer Fahrgäste beiträgt“. Des Weiteren ergeben sich am Wochenende am Bahnhof Germersheim weitere barrierefreie Umstiege, da der Regionalexpress RE4 nach und von Mainz/Frankfurt generell an Gleis 2 hält. Der Zeithaushalt für den Umstieg spielt hier keine relevante Rolle. In diesem Zusammenhang können nochmals die umsteigefreien RN-S-Bahnverbindungen S3 am Wochenende von Mannheim Hbf über Germersheim und Wörth nach Karlsruhe Hbf und zurück erwähnt werden. Der Ausstieg und Zustieg erfolgt jeweils an Gleis 5.

Die Abfahrtszeiten der S3 am Wochenende sehen wie folgt aus: in Richtung Wörth/Karlsruhe ab Germersheim, Bf: 9.14 Uhr, 17.14 Uhr und 19.14 Uhr. In Richtung Speyer/Mannheim ab Wörth, Bf: 9.20 Uhr, 17.20 Uhr und 19.20 Uhr. Die Umstiege von der S3 (bisher nur die genannten drei Bahnen pro Richtung und pro Tag am Wochenende) betragen dabei nur 8 und 11 Minuten, bei der Stadtbahn S51 sind es 42 und 44 Minuten.

Auch unter der Woche, also werktags, ist es teilweise gelungen, als Komfortverbesserung die bahnsteiggleichen Umstiege von der Stadtbahn S51 auf die S-Bahn im Bahnhof Germersheim einzurichten. Dies ist laut Kreis vormittags der Fall, wenn keine S52-Eilzüge (Stadtbahn-Verstärker) verkehren. Ansonsten bestehen bahnsteiggleiche Umstiege von den S52-Eilzügen auf die RN-S-Bahn S3 in Richtung Ludwigshafen und umgekehrt.