Um sich ein Meinungsbild der Eltern und Sorgeberechtigten machen zu können, die man vertreten will, plant der Kreiselternausschuss (KEA) Germersheim eine Umfrage. Hintergrund sei das Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes. Damit habe die Bedarfsplanung in den Kitas deutlich an Bedeutung gewonnen, da sich die Bedarfsmeldungen der Eltern direkt auf die möglichen Betreuungszeiten sowie das Kita-Personal auswirken. Alle Eltern mit Kita-Kindern im Kreis Germersheim können sich laut KEA bis Freitag, 20 Mai, an der maximal fünf Minuten dauernden Online-Umfrage beteiligen. Der Link zur Umfrage: https://kea-germersheim.de/umfrage/