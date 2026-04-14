Genau verfolgen können die Kleinsten in der Kita „Sonnenschein“ in Scheibenhardt in den nächsten Monaten, wie ihr bisheriges Gebäude modernisiert und auch erweitert wird.

Die Kita-Kinder werden nämlich vorübergehend in Containern betreut, die am 1. Juni im Hof beim Bürgerhaus aufgestellt werden. Vom 10. bis zum 12. Juni soll der Umzug dahin erfolgen. Schon kurz darauf können die Bauarbeiten beginnen, für die die Ortsgemeinde und die Planer aus Main-Wertheim einen ambitionierten Zeitplan für das mit Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro geschätzte Projekt aufgestellt haben. Denn schon Ende Juni im kommenden Jahr rechnet man mit dem Abschluss der Arbeiten, so Ortsbürgermeister Thomas Ehl (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates.

„Wir werden schon auf die Tube drücken müssen“, meinte Ehl, denn die Container, die als Ausweichquartiere aufgestellt werden sollen, kosten ja auch monatliche Mieten. Insgesamt 213.000 Euro hierfür genehmigte der Rat, vergab gleichzeitig weitere Aufträge für den Kita-Umbau.

Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn liege bereits vor, teilte der Ortsbürgermeister mit. Künftig werde der Bauausschuss auch Aufträge vergeben können, damit man keine Zeit verliert. Eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung wurde einstimmig gebilligt.|fh