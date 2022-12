War Anfang des Jahres noch ein coronabedingter Mitgliederrückgang zu verzeichnen, so gab es im Laufe des Jahres wieder einen größeren Zulauf zu den fünf Abteilungen des größten Wörther Vereins, dem TV 03, wie Kassenwart Matthias Pacia in der Jahreshauptversammlung berichtete.

Am Jahresanfang waren es 1465 Mitglieder, inzwischen kommt der Gesamtverein nach den aktuellen Berichten der einzelnen Abteilungen auf nahezu 1600 Mitglieder. Den größten Anteil machten zu Beginn des Jahres 2022 weiterhin die Jugendlichen mit 704 aus, bis 40 Jahre waren es 350, bis 60 Jahre 248 und über 60-jährige Mitglieder 163. Die steigende Zahl machte sich bei der größten Abteilung, den Turnern bemerkbar, die von 590 auf 625 Mitglieder im Laufe des Jahres angewachsen ist. Abteilungsleiter Axel Pfirrmann zeigte die reichhaltigen Angebote vom Eltern-Kind-Turnen, der allgemeinen Sportgruppe, dem Frauenturnen bis hin zu den verschiedenen Wettkampfgruppen auf und erwähnte die zahlreichen Erfolge auf allen Ebenen bis hin zum Spitzensport und den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Allerdings bräuchte die Abteilung mehr Platz für die vielen Trainingsstunden und auch mehr Trainer, so dass sie in fast allen Bereichen Wartelisten habe.

Ähnliches stellte der Abteilungsleiter der Handballer Helmut Wesper fest, die etwa 600 Mitglieder haben. Auch hier gibt es Wartelisten vor allem bei den Jüngsten. Erfreulich sei, dass die Abteilung nach langen Bemühungen diese Saison eine FSJ-Stelle besetzen und eine Kooperation mit der Dammschule eingehen konnte.

106 Sportabzeichen im vergangenen Jahr

Gerd Förster, der Abteilungsleiter der Leichtathleten mit 200 Mitgliedern vermeldete für 2021 mit 106 Sportabzeichen eine aufsteigende Anzahl. Davon seien 73 Jugend- und sieben Familienabzeichen. Der 87-jährige Erwin Karcher hat sein 35. Sportabzeichen absolviert. Zudem verwies Förster auf die zahlreichen Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Meister seiner Abteilung.

Tischtennis-Abteilungsleiter Martin Ritter berichtete von 142 Mitgliedern, davon 100 Erwachsene und 42 Jugendliche. Entgegen dem Trend im Tischtennissport stellen sie fünf Herren- und eine Damenmannschaft, die alle aufgestiegen sind und jetzt auch an der Spitze ihrer Gruppen stehen. „Unsere gute Jugendarbeit macht sich bezahlbar“. Die kleinste Abteilung, die Basketballabteilung zählt etwa 50 Mitglieder und hat drei Mannschaften (U16, U 20 und Herren in der Bezirksliga) im Spielbetrieb, wie deren Leiter Therdam Thasiri mitteilte.

Vorstand wiedergewählt

Der Vorsitzende des Gesamtvereins, Peter Poreba ehrte zwei Ehrenamtliche mit Urkunden und Blumenstrauß: Irmgard Schweikert für ihre 40-jährige Tätigkeit im Turnrat und Joachim Paul für seine langjährige Pressearbeit für den TV.

Die Neuwahlen brachten keine Veränderungen. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wieder gewählt.

Der Vorstand

Vorsitzender: Peter Poreba , Stellvertreter: Gerd Förster Kassenwart: Matthias Pacia, Schriftführer: Axel Pfirrmann, Kassenprüfer: Heiko Böhringer und Therdam Thasiri.