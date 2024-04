Unter dem Motto „Fire’n Beats - Spaß und Spiel im Vereinsdorf und am Feuerwehrhaus“ lädt die Freiwillige Feuerwehr am Samstag, 4. Mai, auf das Gelände des Feuerwehrhauses und auf die Festwiese ein.

Am Feuerwehrhaus tritt ab 10 Uhr das Team der Feuerwehr der Verbandsgemeinde als Titelverteidiger beim Chemikalienschutzanzug-Tischtennis-Turnier an. Als Vorjahressieger beim Turnier in Speyer erhielt die Mannschaft automatisch das Heimrecht und richtet nun die diesjährigen Titelkämpfe aus. Ein Team besteht aus drei Personen plus Ersatzspielern, die mit schwerer Atemschutzausrüstung gegeneinander antreten. Derzeit sind zehn Mannschaften angemeldet, die weiteste Anreise hat dabei das Team aus Gießen (Hessen). Das Finale findet gegen 17.30 Uhr Finale statt. Parallel dazu findet ab 9 Uhr im Hof der Feuerwehr ein Geschicklichkeitsfahren statt. Dabei fahren die Teilnehmer auf Zeit und Fehlerpunkte an Pylonen vorbei oder müssen rückwärts einparken. Die besten drei qualifizieren sich für den Landesentscheid.

Große Rallye am Vormittag

Ein besonderes Highlight ist die Jugendfeuerwehr-Rallye rund um das Vereinsdorf, die um 10 Uhr startet. In einer Art großer Schnitzeljagd treten 28 Jugendfeuerwehrteams aus der gesamten Region an verschiedenen Stationen gegeneinander an. Eine Mannschaft besteht aus sechs Personen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Aktivitäten zum Mitmachen bieten neun Rülzheimer Vereine an. Der Tennisclub veranstaltet zum Beispiel ein Kettcar-Rennen, bei dem die Teilnehmenden auf Zeit einen Parcours durchfahren müssen. Die Leichtathletikgemeinschaft bietet einen Staffellauf an, bei dem die Teilnehmer Wasser mit Schwämmen von einem Eimer zum anderen bringen müssen.

Der Malteser Hilfsdienst präsentiert einen Parcours mit Krankentrage und Puppe, das DRK Kuhardt-Leimersheim einen Wettbewerb rund um stabile Seitenlage und das richtige Absetzen eines Notrufs. Beim Tanzsportclub Royal dreht sich alles um ein Dance Battle, bei dem sich Teams Choreographien ausdenken und diese dann umsetzen müssen. Leinenbeutelweitwurf, Dosenschießen mit dem Feuerwehrschlauch und weitere Aktivitäten kommen hinzu. Mit dabei sind auch die DLRG aus Wörth und das Technische Hilfswerk. Die umliegenden Feuerwehren, etwa aus Rheinzabern oder Wörth, unterstützen mit Ausrüstung. „Uns war es wichtig, dass die Vereine auch etwas anbieten können, das einen Bezug zu ihren eigenen Aktivitäten hat“, so Leingang. Neben der Gaudi an sich soll die Rallye auch dazu führen, dass die Teilnehmenden etwas lernen, „nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für sich selbst“.

Um 16 Uhr ist das Finale

Essen gibt es für alle sowohl am Feuerwehrhaus als auch im Vereinsdorf den ganzen Tag über. Das Ende der Rallye ist für 16 Uhr geplant, so dass alle das Chemikalienschutzanzug-Finale sehen können. Am Festwiesenhaus rechnet Leingang mit rund 200 Kindern und Jugendlichen. „Wir möchten an diesem Tag einerseits für Spaß unter den Kameradinnen und Kameraden sorgen, andererseits aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen, und vielleicht den einen oder die andere für das Ehrenamt Feuerwehr begeistern“, hofft Leingang. Am Abend startet zum Ausklang des Tages ab 20 Uhr eine Abschlussparty mit DJ Franco Schinko.