Die Turnerschaft 1863 Germersheim hat einen neuen geschäftsführenden Vorstand. Wie der Verein mitteilt, wurde das fünfköpfige Spitzengremium nach einstimmiger Wahl bei der Mitgliederversammlung besetzt mit Jaqueline Baron, Dominik Betsch, Jan Weiß, Dominik Morio und Peter Auer.

Baron und Weiß sind neu in der Vereinsspitze. Nicht mehr darin vertreten sind Regine Roth und Uwe Leuthner. Sie und Marianne Lambrecht sowie Brigitte Vetter, beide ebenfalls langjährige Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands, wurden mit großem Applaus verabschiedet.

Der bisherige geschäftsführende Vorstand berichtete vom Vereinsjahr 2025. Zu den Höhepunkten zählten laut Mitteilung die Beteiligung an den VR-Weintagen, die Ausrichtung der Stadtmeisterschaft im Volleyball sowie die Mitwirkung am Straßenfest Germersheim. Besonders erfreulich sei die weiterhin hohe Mitgliederzahl von über 2.000 Personen.

Auch finanziell blicke der Verein auf ein solides Jahr zurück. Trotz Investitionen in die Vereinsinfrastruktur, insbesondere in den Bau des neuen Kleinspielfeldes, steht die Turnerschaft weiterhin auf einer stabilen Grundlage. Der Vorstand zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Vereins.

Weitere Ämter

Die Abteilungsleitungen wurden wie folgt besetzt: Turnen: Melanie Dalinger, Leichtathletik: Jochen Kainz, Volleyball: Dominik Betsch, Basketball: Marvin Ogidi, Rope Skipping: Simone Illing, Breiten- und Freizeitsport: Gaby Kaiser-Stierheim, Gesundheitssport: Yvonne Morio.

Beisitzer: Wolfram Baumgartner, Uwe Leuthner, Helga Illing, Melanie Vake, Lara Vetter.

Jugendausschuss (Wahl vom 9. März): Samuel Wien (1. Vorsitzender), Jan Dalinger (2. Vorsitzender).

Kassenprüfer: Gerd Engelhard, Alexander Zinser, Jan Dalinger (Ersatzkassenprüfer).