Neue Stühle kaufen oder die vorhandenen renovieren? Die Beantwortung dieser Frage scheint bei der Tullahalle zur unendlichen Geschichte zu werden. Seit 2015 beschäftigt den Ortsbeirat Maximiliansau dieses Thema. Nun wird ein neuer Anlauf genommen.

Im Haushalt der Stadt Wörth waren bisher 80.000 Euro für die Aufarbeitung der Möbel eingestellt. Der Ortsbeirat hatte 2020 aus Kostengründen die Renovierung einer Neubeschaffung vorgezogen. Die 80 Tische spielen dabei eine untergeordnete Rolle, die wurden in Eigenleistung wieder hergerichtet. Deutlich schwieriger ist es, die 735 Stühle wieder auf Vordermann zu bringen. Auch die zweite Ausschreibung blieb erfolglos, die Angebote lagen um bis zu 50 Prozent über der Kostenschätzung.

Geändert haben sich inzwischen die Voraussetzung. Wegen der neuen Brandschutzvorschriften wurde der Flucht- und Rettungsplan aktualisiert. Danach dürfen nun nur noch maximal 650 Stühle gestellt werden.

Der Ortsbeirat entschied, seinen damaligen Beschluss aufzuheben. In den Doppelhaushalt 2023/2024, den der Stadtrat in der kommenden Woche verabschieden wird, sollen 110.000 Euro für die Bestuhlung eingeplant werden. Eine erneute Bestandsaufnahme soll erfolgen, danach will das Gremium erneut darüber beraten, was wirtschaftlich sinnvoller ist: Renovierung oder Neukauf.