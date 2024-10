Bis auf weiteres gilt das Abkochgebot für das Trinkwasser in einigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Kandel weiter. Betroffen sind Steinweiler, Minfeld, Teile von Winden (Gartenstraße, Im Rosengarten, Am Sportplatz, Nachtweide, Gänsbuckel und Steinweilerer Straße) sowie Teile von Kandel (Saarstraße 124 bis 188 und 157 bis 223, Brehmstraße 1-26, Erlenbachweg, Höfener Straße und Horstring).

Allerdings teilt die Leiterin der Verbandsgemeindewerke, Inge Grein, am Montag mit, dass in den Proben vom Freitag, 18. Oktober keine Keime mehr festgestellt wurden. Deshalb verzichte man in Absprache mit dem Kreigesundheitsamt auf eine Chlorung des Trinkwassers. Das Trinkwassernetz wird weiter gespült und auch weiterhin werden Proben entnommen, bis an drei hintereinander liegenden Tagen die Laborberichte keine Beanstandungen mehr ergeben.