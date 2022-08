Der Wagen einer Autofahrerin aus Ludwigshafen muss nach einem Unfall abgeschleppt werden, weil sie über eine Palette gefahren ist. Nach Angaben der Polizei fuhr die 30-Jährige am Samstag gegen 15.19 auf der B9 in Fahrtrichtung Wörth hinter einem weißen Transporter her. Dieses Fahrzeug, wahrscheinlich ein Mercedes Sprinter, verlor auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Kieswerk aufgrund mangelnder Ladungssicherung während der Fahrt eine Holzplatte, die auf der Fahrbahn landete. Die 30-jährige nachfolgende Autofahrerin fuhr trotz ausreichenden Sicherheitsabstandes über die Platte und beschädigte ihr Auto am Unterboden. Der Transporter setzte seine Fahrt fort. Zeugenhinweise an Polizei Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de .