Auf einem Feld zwischen Karlsbad und Waldbronn geriet am Sonntagnachmittag vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Traktor in Brand. Gegen 16.30 Uhr teilte eine 20-Jährige der Polizei mit, dass ihr Traktor gerade im Gebiet Kaisergrund zwischen Reichenbach und Langensteinbahn während der Fahrt in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Feld standen die Zugmaschine und die daran angehängte Heuballenpresse sowie mehrere Quadratmeter Ackerfläche bereits in Vollbrand. Den Feuerwehren aus Ettlingen, Karlsbad und Waldbronn gelang es, das Feuer zu löschen und so ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die 20-jährige Fahrerin des Gespanns konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt, so die Polizei. Der Schlepper und der Anhänger brannten vollständig aus. Der entstandene Sach- und Flurschaden beläuft sich derzeitigen Schätzungen zufolge auf rund 200.000 Euro.