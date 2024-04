Wie packt man einen ganzen Roman in eine Minute? Mit dieser Frage haben sich Wörther Oberstufenschüler beschäftigt. Sie haben die Aufgabe gelöst – und einen Preis bekommen.

„Wir haben uns sehr gefreut und waren überrascht, aber gleichzeitig auch stolz, dass unser Beitrag so gut ankam“, sagt Theresa, Schülerin des Französisch-Leistungskurses der 11. Klasse am Europa-Gymnasium Wörth (EGW). Mit einem Videobeitrag zum französischen Jugendroman „Le secret de Mona“ („Monas Geheimnis“) hat der Französisch-Kurs beim bundesweiten Wettbewerb „Prix des lycéens allemands“ den ersten Preis gewonnen. Die Teilnehmer sollten ein Video von einer Minute zum Buch produzieren und kreativ ihre Gedanken dazu einbringen.

„Die Teilnahme hat uns ermöglicht, eine Schullektüre auf eine unkonventionellere Art zu entdecken“, meint Schülerin Amaya. Die Frage, wie man einen ganzen Roman in eine Minute packt, habe sie und den Kurs intensiv beschäftigt. Ihre Mitschülerin Vanja erzählt: „Wir wollten ein Video drehen, das nicht zu viel vom Inhalt verrät, aber so viel, dass man Lust hat, das Buch zu lesen.“ Bald war den Jugendlichen klar, dass es ein Trailer wird. „Ab da ist es schnell gegangen“, berichtet Lehrerin Anja Höfler. Ihre „sehr kreative“ Klasse habe sich dann auf im Buch vorkommende Zeugenaussagen über die Protagonistin Mona konzentriert und diese für den Trailer genutzt. „Damit wollten wir Spannung aufbauen und beim Zuschauer Interesse wecken, den Film sehen zu wollen“, sagt Vanja. Was funktioniert habe, denn sie seien sogar von anderen Schülern am EGW gefragt worden, wann sie denn den Film drehen würden.

Der Trailer ist erst der Anfang

Auch der Wettbewerbsjury gefiel das Video des Wörther Leistungskurses so gut, dass sie es unter 39 eingereichten Beiträgen zum Sieger erklärten. Bei der Online-Preisverleihung lobte auch der Autor Patrick Bard die Schüler. Es sei „eine große Freude“ für einen Schriftsteller, zu sehen, wie sich die Jugendlichen mit seinem Werk auseinandergesetzt hätten. Besonders hervor hob Bard die Kameraeinstellungen sowie die besondere Dynamik des Trailers.

Höfler ist sehr zufrieden mit ihrem Kurs: „Der Autor hat unsere Intentionen erkannt, darauf können wir sehr stolz sein.“ Was hat dem Kurs besonders gut gefallen? „Dass durch die Art des Beitrags – ein Video – nicht nur unsere Sprachkenntnisse, sondern auch Teamarbeit und kreatives Denken gefordert wurden“, sagt Amaya. Die elf Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerin haben nun noch ein besonderes Rendezvous: Autor Patrick Bard besucht das EGW, um mit den Preisträgern über sein Buch und ihren Trailer zu sprechen. Der Preis für Oberstufenschüler wird vom Institut français und dem Klett-Verlag organisiert.

Info

Das Video des Französisch-Leistungskurses ist auf dessen Instagram-Account equipe_egw zugänglich.