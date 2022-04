Keine großen Schäden hat die Windhose auf den Feldern bei Kandel angerichtet. Vom Winde verweht wurden nur Plastikplanen. So schnell wie der Tornado entstand, verschwand er auch wieder. Was in der Region gar nicht so selten ist. Der promovierte Klimageograph Wolfgang Lähner von Klima-Palatina erklärt, wie es dazu kommt. Und sagt auch, dass es in der Region schon zerstörerische Tornados gab.

Mehr dazu lesen Sie hier