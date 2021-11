Der FC Bayern Fanclub „Pfälzer Bazis“ aus Erlenbach hat für die Flutopfer an der Ahr 800 Euro gespendet. Der Betrag hat sich durch ein Tippspiel angesammelt, das die Bayern-Fans anlässlich Champions League- und Bundesligaspielen im Fankeller des Vorsitzenden Manfred Bohlender durchführten. Zusätzlich kamen separate Spenden von Fanclubmitgliedern.

Zur Hälfte ging der Betrag an das DRK in Ahrweiler, die andere Hälfte an den in Wörth neu gegründeten Verein „Wörther Flutengel“, da einige Clubmitglieder aus Wörth kommen. Dieser Verein unterstützt dabei gezielt drei Familien. „Da die Aktion Hochwasser, die der FC Bayern selbst durchführte, zu diesem Zeitpunkt schon abgelaufen war, sind wir selbst tätig geworden – auch im Sinne des FC Bayern“ sagt der Vorsitzende. Er hat die Aktion mit Bild dem FC Bayern gemeldet. Sie wird im nächsten Bayernmagazin „51er“ für die Mitglieder zu lesen sein.