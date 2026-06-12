Die Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung Germersheim gibt Tipps für mehr Hygiene in und weniger Gerüche aus der Biotonne in der warmen Jahreszeit. Der wichtigste Faktor für eine saubere Tonne sei die Feuchtigkeitsregulierung, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung: Um austretende Flüssigkeiten direkt zu binden, solle der Boden der geleerten Tonne mit mehreren Lagen Zeitungspapier ausgelegt werden. Auch feuchte Küchenabfälle sollen konsequent in Zeitungspapier oder spezielle Papiertüten eingewickelt werden, bevor sie in die Tonne wandern, so die Abfallwirtschaft.

Der Entsorgungsbetrieb bittet darum, keinerlei Plastiktüten zu verwenden. Dies gelte ausdrücklich auch für Beutel, die als „kompostierbar“ gekennzeichnet seien. Diese störten die optimale Verwertung des Bioabfalls.

Der Entsorgungsbetrieb weist auch auf die Rolle hin, die der richtige Standort der Tonne spielt und auf die sorgfältige Behälterpflege. Ein schattiger Platz verhindere, dass die Tonne sich übermäßig aufheize und Gärprozesse beschleunigt würden.

Der Deckel solle zudem stets bündig schließen, so der Entsorger weiter. Den oberen Rand der Biotonne, auf dem der Deckel aufliegt, solle man gelegentlich mit etwas Essigreiniger abwischen. Dies neutralisiere Gerüche, sodass Fliegen gar nicht erst angelockt würden, keine Eier ablegten und keine Maden schlüpften.