Am Freitag, 1. Juli, startet die Tiny House Messe in den Messehallen und läuft bis Sonntag, 3. Juli. Es handelt sich laut Veranstalter um die größte Messe mit Festival dieser Art in Europa. Zu sehen sind alternativer Wohnformen und es präsentieren sich Herstellern, Zulieferern und Selbstbauer von Tiny Houses. Rund 30 Häusern können von den Besuchern besichtigt werden. Es gibt ein Vortragsprogramm und verschiedene Food Trucks sind vor Ort. Eine Tageskarte kostet regulär 18 Euro. Der VBK hat angekündigt, für die Messe-Besucher einen kostenlosen Shuttle-Service vom Hauptbahnhof zum Messegelände einzurichten. Dieser verkehrt alle 30 Minuten. www.new-housing.de