Abteilungsleiter Therdtham Thasiri und Kassenwart Ralf Schwarz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Das ergaben die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung der Basketballabteilung des Turnvereins (TV) Wörth. Zur Abteilungsleitung wird Luis Fetsch als Schriftführer dazu stoßen. Bei allen Heimspielen des TV 03 dürfen sich die Mannschaften über zahlreiche Zuschauer in der Gymnasiumshalle Wörth freuen. Schiedsrichterwart Poreba verglich die Zuschauerzahlen der vergangenen Jahre, freute sich über den großen Zuwachs und darüber, dass der Basketballsport in Wörth fest etabliert ist. Schade sei nur, dass die Abteilung keine Sponsoren finden kann. Kassenwart Schwarz und Abteilungsleiter Thasiri informierten, dass die bisherigen Mitgliederbeiträge für die Abteilung erhöht werden müssen. Nach intensiver Besprechung wurde dies einstimmig von der Mitgliederversammlung beschlossen.