Das Angebot wird gut genutzt: Seit Freitag, 12. März, hat die Corona-Teststation an der Bienwaldhalle geöffnet. An den umfunktionierten Weihnachtsbuden kann sich jeder nach dem Drive-In-Prinzip von 17 bis 19 Uhr kostenlos auf das Virus testen lassen. Die Nachfrage ist groß. Knapp 50 Tests sind in den zwei Stunden möglich, wie VG-Bürgermeister Volker Poß informierte. Insgesamt seien bis Mittwoch 543 Test gemacht worden. „Glücklicherweise alle negativ“, so Poß. Er nutzte die Gelegenheit, um den ehrenamtlichen Helfern des DRK und denen der Verwaltung sowie des Bauhofs für ihren Einsatz zu danken. Wer sich testen lassen möchte, kann sich zur Terminvereinbarung unter 07275/9479912 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr) oder unter teststation@vg-kandel.de melden.