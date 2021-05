Mit Blick auf die Lockerungen der Corona-Regeln im Kreis Germersheim vor allem im Einzelhandel und der Außengastronomie ändert die Verbandsgemeinde Kandel ab kommender Woche ihr Testangebot. „Testen in der Hauptstraße“ wird es ab Montag, 17. Mai, nicht mehr geben. Aktuell sieht die Verwaltung dafür keinen Bedarf mehr. Das Testzentrum in der Dampfnudeltorpassage bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen.

Stattdessen wird das Testangebot auf dem Parkplatz der Bienwaldhalle, Schubertstraße 28, Kandel, ausgeweitet. Die Teststation ist künftig montags bis freitags, 7 bis 10 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist an diesen Tagen erforderlich. Für Schnelltests an Samstagen, 9 bis 12 Uhr, ist keine Anmeldung nötig.

An Pfingsten gibt es einen Feiertagsservice: Sowohl sonntags als auch montags (23. und 24. Mai) sind Tests zwischen 10 und 12 Uhr ohne Anmeldung möglich.

Info



Online-Terminvergabe unter www.clicknbook.de/vg-kandel oder telefonisch unter 07275 9479912 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr). An Tagen, an denen keine Anmeldung erforderlich ist, können sich Besucher dennoch per QR-Code vorab registrieren lassen. Dadurch können Wartezeiten verkürzt werden. Weitere Info dazu unter https://cmsfs.de/vg-kandel-testergebnis-testpass.