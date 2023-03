Bisher unbekannte Täter verschafften sich in den letzten Tagen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Kandel in der Straße „Am Wasserturm“. Dazu hebelten sie die rückseitige Terrassentür mit einem Gegenstand auf, berichtet die Polizei. Im Haus durchwühlten sie die Schränke und Schubladen. Bisher steht nicht fest, ob etwas fehlt. Insgesamt hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Aktuell liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.