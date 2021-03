Seit Montag ist wie in Kandel „Termin-Shopping“ möglich – wie in ganz Rheinland-Pfalz, nicht aber in Baden-Württemberg. Darauf weist der Verein für Handel und Gewerbe hin. Ein Corona-konformes Einkaufserlebnis sei in Kandel möglich, denn die meist kleinen inhabergeführten Geschäfte kümmern sich sehr um das Wohl Ihrer Kundschaft und ihrer Mitarbeiter, wirbt der Verein für Handel und Gewerbe in einer Mitteilung: „Stimmige Hygienekonzepte, überschaubare Geschäftsräume, kurze Wege und gute Parkmöglichkeiten, umgeben von viel frischer Luft und vorwärts schauender Menschen.“

Termin



Alle Informationen darüber, wie mit den einzelnen Geschäften ein Termin vereinbart werden kann auf www.vhg-kandel.de