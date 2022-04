Wörth. Der neue Vorsitzende ist der alte, fast alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Wörth einstimmig für zwei Jahre gewählt.

Nur der Referent für Hobby- und Breitensport, Lothar Wolter, trat nicht mehr an, sein Nachfolger ist Peter Bruder. „Corona hat uns sowohl im Spielbetrieb wie bei den Mitgliederzahlen getroffen“, sagte Vorsitzender Axel Schmitz in seinem Jahresbericht. Waren es 2020 noch 199 Mitglieder und 2021 190, so sind es jetzt 184. Dabei sind es noch 82 aktive und 52 passive erwachsene Mitglieder bei 50 Jugendlichen. Nach wie vor hofft der Tennisclub, dass er baldmöglichst seine Anlage auf das Schauffele-Gelände verlagern kann.

Für zehnjährige Mitgliedschaft ehrte der Vorsitzende Miriam Bütenmeister, Eleni und Penelope Neff, Susanne Rudolph, Benjamin Weber, Baturalp Arioglu, Tessa und Birgit Schwarz sowie Paul Pex. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Herbert und Heiderose Gunkel sowie Thorsten Ill geehrt.

Der Vorstand



1. Vorsitzender: Axel Schmitz; Stellvertreter und Referent für Mannschaftssport: Axel Schulz; Referent für Finanzen und Mitgliederverwaltung: Carsten Ohmen; Schriftführer: Otto Moulliet; Referent für Jugendangelegenheiten: Christiane Loch; für Hobby- und Breitensport: Peter Bruder; für Technik: Fritz Wieland; für Öffentlichkeitsarbeit: Ive van Riet; für Wirtschafts- und Clubhausverwaltung: Miriam Bütenmeister; Kassenprüfer: Stefan Jung und Werner Pfirrmann. Ehrenräte sind Karl Towae, Gerlinde Mesenbrock und Manfred Schmitz.