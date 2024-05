Seit dem Hochwasser ist bei etlichen Familien in Altwörth der Telefonanschluss defekt. Sie wohnen zumeist in der Nähe des Altrheins. Darunter sind mehrere ältere Anwohner, die unter anderem einen Notfallruf am Arm tragen. Eine Geschäftsfrau kann dank einer Umleitung bei einer neueren Anlage telefonieren. Viele der Betroffenen haben aber noch eine alte Anlage und auch kein Internet. Nach längeren Versuchen, bei der Telekom jemanden zu erreichen, kam die Antwort, dass erst am 25. Juni mit einer Beseitigung der Störung zu rechnen ist.