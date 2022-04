Die Tanzschule Buttweiler bietet ab Freitag, 29. April, im Kultursaal der Stadthalle Kandel zusammen mit der Volkshochschule verschiedene Tanzkurse an.

Christoph Buttweiler begrüßt es, dass in der Stadthalle wieder getanzt wird. Er erinnere sich an die 80er-Jahre, als er als junger Mensch dort gerne Tanzkurse und Abschlussbälle seiner Tante und seines Onkels, besuchte, die damals eine Tanzschule führten. Und: „Damals hielt ich als Jugendlicher für meinen Onkel meine allererste Tanzstunde in Kandel“, so Buttweiler, der die Kandeler Kurse ins Leben rief.

Diese leite die Tanzlehrerin Alice-Marlen Schlögl. Die ausgebildete Tanzsporttrainerin sei seit 30 Jahren im Geschäft, sei Verbandstrainerin und internationale Wertungsrichterin. „Ich liebe einfach tanzen“, so Schlögl, die selbst Turniertänzerin war, in der Weltspitze tanzte (unter anderem Weltranglisten-Erste Latein). Nun unterrichte sie neben Tanzsportvereinen auch in Tanzschulen in Heidelberg und Umgebung.

Von April bis Juli wird zunächst Folgendes für Einzelpersonen und Paare in Kandel angeboten: Moderner Jugendkurs mit Gesellschaftstänzen wie Walzer, Discofox, Cha-Cha-Cha. Salsa/Discofox-Special für Anfänger. Auffrischungskurs für Gesellschaftstänze wie Standard, Latein, Discofox. Ein Tanzabend zum Abschluss sowie eine Fortsetzung nach den Sommerferien seien geplant.

Info

Weitere Infos und Anmeldung bei der Volkshochschule Kandel, Telefon 07275 95273, E-Mail: vhs.kandel@web.de