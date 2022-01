Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zur Tankstelle in der Lauterburger Straße. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flüchtet sie mit einem schwarzen Pkw mit hoher Geschwindigkeit über die B9 in Richtung Frankreich.

„Trotz anfänglichem Sichtkontakt blieb die Verfolgung der Täter erfolglos“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Das am Personenwagen angebrachte Kennzeichen war zuvor in Leimersheim entwendet worden.

Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 06341 92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.