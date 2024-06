„Tafeln tun mehr, als die Grundversorgung bedürftiger Menschen mit Nahrungsmitteln sicherzustellen. Sie sind Orte sozialer Teilhabe für Menschen, deren Einkommen nicht für eine gesunde und ausgewogene Ernährung oder soziale Teilhabe ausreichen“, so die Dietmar Hopp Stiftung. Grund genug für sie, 17 Tafeln in der Metropolregion Rhein-Neckar mit insgesamt über 200.000 Euro zu unterstützen. Auch die Tafel in Wörth durfte sich über eine Spende freuen. Die Zuwendung in Höhe von 5000 Euro hat die Tafel Wörth verwendet, um alle einzuschulenden Tafelkinder mit nagelneuen Schulranzen und Turnschuhen zu erfreuen.