Auf manche Warenspenden, die die Tafel Wörth öfters vor die Tür gelegt bekommt, kann der Verein verzichten: „In den Säcken waren Geschirrscherben und unwahrscheinlich viele schmutzige Sachen. Wir haben alles entsorgen dürfen“, sagt Tafel- Vorsitzende Uschi Bisanz. Und sie zählt auf, was sonst noch zu Zeiten abgelegt wird, an denen kein Tafelbetrieb ist, „meistens abends oder am Wochenende: Abgeschlagene Möbel, Hundekotbeutel, Säcke mit Altpapier, schmutzigen und kaputten Spielsachen – alles unbrauchbare Waren“. Bisanz bittet Spender anzurufen, wenn die Abgaben nicht innerhalb der Öffnungszeiten erfolgen können: Telefon: 0173 2804310. Es werde immer versucht eine Lösung zu finden.