Reges Treiben herrscht am Mittwochvormittag rund um die Tafel Wörth – und mitten drin sind die beiden Iraner Iman Goudarzi und Mohamad Reza Andarz als Helfer. Beide kommen aus Teheran und wohnen seit gut einem halben Jahr in Kandel in der Saarstraße, nachdem sie sich vorher in Speyer im Asylbewerberheim kennen gelernt haben.

Andarz (26) war einige Monate zusammen mit seinem fast 60-jährigen Vater auf der Flucht aus dem Iran über die Türkei, Griechenland und Polen unterwegs, ehe er nach Speyer kam. Der 23-jährige